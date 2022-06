50 Fähnchen erinnern in Sangerhausen an die Corona-Opfer in der Rosenstadt

Die Initiative „Sangerhausen nimmt Rücksicht“ gedenkt der 50 Sangerhäuser, die an oder mit dem Virus gestorben sind. Oberbürgermeister Strauß appeliert in seiner Rede an die Bürger.

Auf dem Markt in Sangerhausen wurden der Corona-Toten gedacht. Es sind mittlerweile 50 in der Stadt.

Sangerhausen/MZ - 50 weiße Fähnchen standen feinsäuberlich aufgereiht auf dem Rand der Brunnens auf dem Sangerhäuser Marktplatz. Jedes symbolisierte einen Menschen, der in den vergangenen 22 Monaten am oder mit dem Corona-Virus gestorben ist. Die Initiative „Sangerhausen nimmt Rücksicht“ hat am Freitag der Toten gedacht, die allein in der Stadt Sangerhausen und den zugehörigen 14 Ortsteilen im bisherigen Verlauf der Pandemie ihr Leben verloren haben.