Corona in Mansfeld-Südharz: Inzidenz liegt bei 1.049 - Die meisten Fälle in Sangerhausen

Sangerhausen/MZ - Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Mansfeld-Südharz liegt erneut über dem Wert von 1.000, genauer gesagt bei 1.049,9. Innerhalb von 24 Stunden hat das Gesundheitsamt des Kreises 212 Neuinfektionen an das Robert-Koch-Institut gemeldet (Stand 26.11.2021).

Betrachtet man die Indexfälle im Landkreis, also all jene, die sich derzeit in Quarantäne befinden, weil sie einen positiven PCR-Test haben, gibt es in Sangerhausen davon die meisten zu verzeichnen. 246 Menschen werden hier mit Stand Freitag, 10 Uhr, geführt, in Eisleben sind es deren 206. An dritter Stelle folgt das Seegebiet Mansfelder Land mit 193. Dahinter folgen die Verbandsgemeinde Mansfelder Grund-Helbra (187), Hettstedt (182), Arnstein (145), Südharz (129), Goldene Aue (124), Mansfeld (123), Gerbstedt (106) und Allstedt (99).

Die Fieberambulanz befindet sich in der Arztpraxis von Klaus-Ronald Wendt in der Kunstbergstraße 8a in Wolferode und ist in der kommenden Woche Montag von 12 bis 16 Uhr, Dienstag bis Freitag von 12 bis 15 Uhr sowie Samstag von 12 bis 14 Uhr geöffnet. Um längere Wartezeiten zu vermeiden, ist eine vorherige Anmeldung notwendig. Termine für einen Abstrich können während der Sprechzeiten der Arztpraxis Wendt unter 03475 – 630 318 vereinbart werden.

In der kommenden Woche sind auch die mobilen Impfteams im Kreis unterwegs. Am Montag etwa von 9 bis 15 Uhr in der Impfkabine Mammuthalle in Sangerhausen. Ebenfalls am Montag kann man sich von 9 bis 15 Uhr beim Arbeiter-Samariter-Bund in der Carl-Christian-Aghte-Straße in Hettstedt impfen lassen. Angeboten werden jeweils Johnson und Johnson sowie Biontech.