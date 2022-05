Burg & Schloss Allstedt soll im Juli an die Stiftung gehen: Wo kommt das Archiv hin?

Stadtrat Allstedt beschäftigt sich mit einer Vereinbarung mit der Kulturstiftung des Landes. Was zu Personalübernahme und Eintrittspreisen geplant ist.

Burg und Schloss Allstedt aus der Vogelperspektive. Die Kernburg links im Bild soll an die Kulturstiftung übergehen.

Allstedt/MZ - Als neuer Termin steht der 1. Juli. An diesem Stichtag sollen Burg und Schloss Allstedt samt Museum von der Einheitsgemeinde Allstedt an die Kulturstiftung des Landes Sachsen-Anhalt übergehen. Der Entwurf einer Vereinbarung über die Zustiftung und die Übertragung des Museumsbetriebes hat der Hauptausschuss des Allstedter Stadtrats am Montagabend im nichtöffentlichen Teil seiner Sitzung behandelt.