Symbolfoto - In 13 Monaten ist Bundestagswahl in Deutschland.

Sangerhausen/Eisleben/Hettstedt/MZ. - Noch ist der 28. September 2025 weit weg. Doch eigentlich auch nicht. Denn dann findet die Bundestagswahl statt, und schon jetzt laufen bei den Parteien im Landkreis hinter den Kulissen die Vorbereitungen. Am weitesten scheint man dabei schon bei der CDU. Hier hat schon ein Kandidat seinen Hut in den Ring geworfen, Frank Wyszkowski, Hoteldirektor aus Bernburg, der dort für die CDU im Stadtrat sitzt, will im neu umrissenen Wahlkreis 73 ins Rennen gehen und erstmals in den Bundestag einziehen.