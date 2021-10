Bücherfreunde sind zu Lesung in Sangerhäuser Stadtbibliothek eingeladen

Sangerhausen/MZ - Bücherfreunde sind am Mittwoch, 20. Oktober, zu einer Lesung für Erwachsene mit dem früheren Sangerhäuser Bürgermeister Fritz-Dieter Kupfernagel eingeladen. Beginn ist 14 Uhr in der Sangerhäuser Stadtbibliothek. Wie immer werde nicht verraten, was gelesen wird. Laut Stadtverwaltung sollen sich die Gäste überraschen lassen. Die Lesung findet im Rahmen des „Tages der Bibliotheken“ statt.

›› Um Anmeldung zu der Lesung wird gebeten. Und zwar in der Stadtbibliothek unter der Nummer 03464/56 54 50.