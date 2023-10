In Breitenstein stehen die Menschen zusammen und helfen einander. So kam auch eine große Spende an die Familien Lange, Drews und Herrmann zustande.

Breitenstein/MZ - Madlen Drews aus Breitenstein (Mansfeld-Südharz) erinnert sich an den Schock, als ihre Nachbarin sie während der Arbeit anrief: „Madlen, Madlen! Es brennt! Es brennt!“ Selbst hätte sie in diesem Moment nicht mehr von Harzgerode nach Hause fahren können, erzählt sie, ihre Kollegin habe sie hingebracht. Das Doppelhaus im Stadtweg, in dem sie aufgewachsen war und mit ihrer Familie und den Eltern in der einen Hälfte wohnte, stand in Flammen...