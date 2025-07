Nach dem Ausbruch eines Feuers auf einer Grünfläche an der Hasentorstraße, kann die alarmierte Sangerhäuser Feuerwehr Schlimmeres verhindern.

Ödland in Flammen

Wegen eines Ödlandbrandes wurde die Sangerhäuser Feuerwehr am späten Freitagabend alarmiert.

Sangerhausen/MZ. - Im Bereich der Hasentorstraße in Sangerhausen geriet am späten Freitagabend eine Grünfläche in Brand, ein Übergreifen der Flammen auf eine angrenzende Solaranlage konnte die Sangerhäuser Feuerwehr verhindern.