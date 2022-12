Wetter, Verkehr und mehr in Mansfeld-Südharz Beinahe-Katastrophe auf der B86 und ganz viele Glatteis-Unfälle

Die Weihnachtswoche begann in Mansfeld-Südharz alles andere als besinnlich. Was alles los war und was eben auch nicht - auf den Straßen, in den Schulen, bei der Müllabfuhr und im Rettungsdienst.