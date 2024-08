Viruserkrankung wird in Herde eines Wanderschäfers in der Gemeinde Südharz festgestellt. Behörden raten zum Einsatz von Insektenabwehrmitteln.

Blauzungenkrankheit befällt Schafherde in Mansfeld-Südharz

Sangerhausen/Eisleben. - Nachdem bereits in den Nachbarkreisen Harz und Nordhausen Fälle der sogenannten Blauzungenkrankheit aufgetreten sind, ist die Viruserkrankung jetzt auch in Mansfeld-Südharz festgestellt worden. „Betroffen sind Schafe im Bereich Südharz“, teilte Kreissprecherin Michaela Heilek mit. Wie viele Tiere genau erkrankt sind, dazu gab es auch auf Nachfrage keine Informationen. Betroffen sei Herde eines Wanderschäfers, der sich in der Gemeinde Südharz aufhält.