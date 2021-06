Bildband des Geschichtsvereins stellt historische Gaststätten vor

Sangerhausen - Auf dem Einband sind ein Bild des Sangerhäuser Rathauses mit der benachbarten Gaststätte Klemme und der Nachdruck einer alten Postkarte aus der Stadt zu sehen. Nach dem großen Erfolg des ersten Teils hat der Sangerhäuser Geschichtsverein jetzt die Fortsetzung seiner Veröffentlichung „Gaststätten und Sehenswürdigkeiten am Wegesrand“ vorgelegt, die im Rahmen seiner „Damals-in-Sangerhausen-Reihe“ erscheint.

„Mit dem soeben erschienenen Heft wollen wir wieder dazu anregen, die reiche und spannende Geschichte des Gaststättenwesens in der Kernstadt Sangerhausen zu erkunden“, sagt der Vereinsvorsitzende Helmut Loth. Leser könnten sich mit dem Heft selbst auf Entdeckungstour begeben. Das neue Heft zeigt in Wort und Bild, wo sich die Lokale einst befanden, aber auch, wo es heute noch Gaststätten gibt. Vorgeschlagen wird ein Rundweg, der am Marktplatz, dem eigentlichen „Neuen Markt“, beginnt. Danach geht es über den Kornmarkt, durch die Kylische Straße, die Göpenstraße und die Jacobstraße.

Der Weg endet dann wieder auf dem Marktplatz. „Neben den Gaststätten kommen auch die Sehenswürdigkeiten am Wegesrand nicht zu kurz“, verspricht Loth. Er wolle aber noch nicht zu viel verraten, sagt er. Der Geschichtsverein hofft, dass viele das Angebot nutzen und das Heft zum Anlass nehmen, den Weg mit der Familie oder Freunden nachzugehen. Das über 200-seitige Fotoheft ist erstmal in einer Auflage von insgesamt 250 Exemplaren gedruckt worden. Es kann ab sofort in der Buchhandlung „Das Gute Buch“ in der Göpenstraße oder beim Geschichtsverein direkt bezogen werden. Die Broschüre kostet 15 Euro. Der erste Teil des Gaststättenhefts war so begehrt, dass er nachgedruckt werden musste. In dem Heft hatte der Verein die Gaststättenlandschaft zwischen Maschinenfabrik und Magdeburger Straße beleuchtet. (mz)