Schutz vor Hochwasser Biber baut Damm im Hauptgraben: Droht bei Starkregen Überschwemmung in Katharinenrieth?

In der Helmeniederung baut ein Biber ausgerechnet im Hauptgraben 38 seinen Damm. In Katharinenrieth fürchtet man, dass bei Starkregen das Wasser in den Ort drückt. Ist die Gefahr da?