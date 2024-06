Eine Reise ins Mittelalter konnten die Besucher auf der Königspfalz in Tilleda miterleben. Auf dem Gelände des Freilichtmuseums hatten sich rund 400 Darsteller angekündigt, die das Leben im 10. Jahrhundert zeigten. Doch auch in den nächsten Wochen lohnt ein Besuch dort.

Besucherrekord zum Ritterfest auf der Pfalz in Tilleda - Was in den kommenden Wochen dort geplant ist

Tilleda/MZ. - Das große Aufräumen ist schon am zeitigen Montag auf der Pfalz in Tilleda in vollem Gange. Es darf auch ein bisschen durchgepustet werden, nach sehr ereignisreichen Tagen, aber dann richtet sich der Blick von Pfalzarchäologe Michael Dapper auch schon wieder nach vorn. Denn nach dem Ritterfest ist - in diesem Jahr - vor den Sommerferien.