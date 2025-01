Sangerhausen/MZ. - „Entdecke deinen Beruf“ heißt es am Samstag, 8. Februar, wieder an den Berufsbildenden Schulen am Standort in Sangerhausen. Rund 50 Ausbildungsbetriebe aus der Region werden sich an diesem Tag im Haus 1, Friedrich-Engels-straße 22 in Sangerhausen, vorstellen.

In der Zeit von 9 Uhr bis 13.30 Uhr können Schülerinnen und Schüler auf Entdeckungstour nach ihrem Traumberuf gehen. Unternehmensinhaber und/oder Ausbilder stehen an diesem Tag zu Gesprächen bereit.

Praktikum bietet Einblick ins Berufsleben

Schülerinnen und Schüler die eine Bewerbungsmappe und ein aktuelles Halbjahreszeugnis mitbringen, können damit schon in ein Gespräch über eine möglich Ausbildung kommen. Viele Betriebe bieten Praktikumsplätze an. Auch darüber können sich die Jugendlichen informieren.

Wer zum Beispiel den Beruf des Bankkaufmannes erlernen möchte, kann in den Ferien zum Beispiel ein zwei-bis dreiwöchiges Praktikum in einer Sparkassenfiliale absolvieren. Hier bekommen die Schülerinnen und Schüler einen Einblick in den Arbeitsalltag bei der Sparkasse.

So können sie testen, ob der Berufswunsch tatsächlich mit ihrem Wissen und Können und den Vorstellungen übereinstimmt. Auch das Sparkassenteam hat somit die Möglichkeit, den vielleicht zukünftigen Azubi kennen zu lernen.

50 Ausbildungsbetriebe stellen sich beim Infotag für Berufe vor

Zu den Ausstellern gehören ebenfalls die Agentur für Arbeit sowie die Kreishandwerkschaft, deren Vertreter Tipps zur Berufswahl und Bewerbung geben.

Neben den Unternehmen werden die Berufsbildenden Schulen ihre vollzeitschulischen Bildungsgänge vorstellen. Dazu besteht für die interessierten Jugendlichen die Möglichkeit auch das Haus 2, in der Karl-Liebknecht-Straße 15, zu besichtigen. „Auch hier werden Bewerbungsunterlagen gern direkt angenommen“, teilt Schulleiterin Ines Storch mit. „Das Sekretariat ist besetzt.“