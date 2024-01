Sangerhausen/MZ. - Neben dem Einsatz der vielen freiwilligen Helfer und des THW gibt es auch Geldspenden, die den Flutopfern zugute kommen sollen. Mittlerweile sind nach rund einer Woche, Stand Mittwochnachmittag, bereits 12.000 Euro auf dem Konto des Landkreises eingegangen. Unter Einbeziehung des Kreistages soll später das Geld an die vier Kommunen verteilt werden und zur Aufbauhilfe dienen.

Unterdessen waren am Donnerstag nur noch 140 Soldaten im Landkreis stationiert. 20 von ihnen unterstützten die Deichsicherung in Oberröblingen. Landrat André Schröder (CDU) hatte sich bereits am Mittwochnachmittag an der Mammuthalle in Sangerhausen bei allen Soldaten für ihren Einsatz in Mansfeld-Südharz bedankt.

Mammuthalle wieder für Sport nutzbar

So haben etwa die Marinesoldaten den Kreis bereits in Richtung Alt Duvenstedt in Schleswig-Holstein wieder verlassen. Auch die Kräfte aus dem IT-Bataillon aus Erfurt sind ebenfalls auf dem Heimweg. Die letzten Soldaten sollen nun am Sonntag den Landkreis verlassen.

Daraus resultiert, dass die Mammuthalle, in der die Soldaten übernachtet haben, ab Montag wieder für den regulären Schul- und Vereinssport genutzt werden kann. Aber auch bereits aktuell seien die Soldaten nicht mehr dort untergebracht. Es gebe vielmehr einen Pendelverkehr aus Bad Frankenhausen, so Bundeswehr-Sprecherin Katharina Zollondz. Die Halle werde für Zivilisten im Evakuierungsfall vorgehalten.

›› Wer finanziell helfen möchte, nutzt bitte folgendes Konto: IBAN: DE28 8005 5008 3310 0017 91, BIC: NOLADE21EIL Verwendungszweck: Spende Helme-Hochwasser.