Bennunger gründen Verein

Zahlreiche Treckerfreunde trafen sich in Bennungen.

Bennungen - Die insgesamt 22 Traktorenfreunde aus Bennungen, Roßla und Breitungen haben am Wochenende den Alten Sportplatz an der Helme in Bennungen mit dem 2. Treckertreffen belebt. Sie und weitere Treckerfans präsentierten den zahlreichen Besuchern 71 Traktoren, acht Lkw, zwei Trabis und mehrere Simsons.