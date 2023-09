Dieses Foto stammt aus dem 50.000-Einwohner-Ort Grasse an der französischen Riviera. Dort ist eine Straße mit pinken Schirmen überspannt. So oder ähnlich könnte es auch in der Göpenstraße aussehen.

Sangerhausen/MZ - Es gibt sie vor allem in südeuropäischen Ländern, aber ebenso in Quedlinburg, Aschersleben oder Wernigerode in Sachsen-Anhalt: Jetzt könnte auch die Sangerhäuser Göpenstraße eine Bespannung mit Schirmen oder ähnlichem bekommen. Der Sangerhäuser Gewerbeverein ist gegenwärtig mit der Stadtverwaltung und anderen Partnern dabei, so ein Projekt anzuschieben.