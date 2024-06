Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Sangerhausen/MZ. - Die Fußball- Saison 23/24 ist (fast) Geschichte. Meister, Auf- und Absteiger stehen fest. Die Zeit zum Durchatmen ist gekommen. Zumindest war das in den letzten Jahren so, als sich von Anfang bis Ende Juni in der Region in Sachen Fußball bis auf einige Freundschaftsspiele wenig tat, dass den Wert einer Neuigkeit enthielt und die Fans neugierig machte.