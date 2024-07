In der mittelalterlichen Sangerhäuser Marienkirche wird wieder zeitgenössische Kunst gezeigt. Claudia Katrin Leyh, Kay Voigtmann und Kurt Grünlich lassen die Besucher staunen.

Bei der Kunstausstellung in der Sangerhäuser Marienkirche gibt es viel zu entdecken

Die Arbeiten von Claudia Katrin Leyh finden bei den Besuchern in der Marienkirche Anklang.

Sangerhausen/MZ. - Ein Tisch hindert die Besucher geradewegs in die Ausstellung der Künstlerin Claudia Katrin Leyh in der Sangerhäuser Marienkirche zu gehen. „Das ist so gewollt“, sagt Siegbert Grießer, Vorsitzender des Kulturvereins Armer Kasten. „Hier sollte eigentlich das Original des Beamtenkarussells stehen. Aber die Stadt Erfurt hat es vor vier Wochen gekauft.“ Deshalb stehen die Herren „kömmer heute nich entscheiden“, „mir sinn die Hände gebunden“ und „nich mein Verantwortungsbereich“ als Kopie da.