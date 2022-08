Bei Bauarbeiten am Heik wurde eine Höhle entdeckt

Anwohner und Ortschronistin gehen auf Spurensuche in den Straßen „Heik“ und „Vor dem Heik“ in Großleinungen.

Großleinungen - „Hier oben wohnt es sich schön ruhig“, sagt Volkmar Mainz und lässt den Blick über Großleinungen schweifen. Als er noch in einem Wohnblock im Ort lebte, wünschte er sich: „Da oben möchte ich mal wohnen.“ Sein Grundstück liegt nahe am Waldrand, dem Naturschutzgebiet Ankenberg. 1989 wurde der Traum wahr. Nun wohnt er mit seiner Familie in der Straße „Heik“.