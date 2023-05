Kelbra/MZ - Auch der zweite Bauernmarkt in Kelbra in diesem Jahr lockte am Samstag wieder zahlreiche Besucher aus der Region an. Marktmeisterin Renate Franke konnte mit der Resonanz der Händler und Produzenten zufrieden sein.

„2008 gab es den ersten Bauernmarkt in Kelbra“, erinnert sie sich. Damals waren es natürlich weniger Händler. Dazu gehörten das Fischmobil aus Wickerode, die Imkerei Kolbe, der Steinofenbäcker Howorka und die Fleischwaren aus dem Gonnatal, die heute noch dabei sind.

Inzwischen ist der Markt auf dem ehemaligen Brauereigelände auf 25 bis 30 Stände angewachsen, die für ein abwechslungsreiches und saisonales Angebot aus der Südharz- und Kyffhäuserregion sorgen.

Essen aus der Gulaschkanone

Zu den neuen Markthändlern gehörte Geraldine Rödiger mit dem Fleischmobil vom Landwirtschaftsbetrieb „Kyffhäuser Weidefleisch“. Bei ihr gingen die Wurstwaren, unter anderem vom Harzer Roten Höhenvieh über die Theke.

Zum ersten Mal hatte die Keramikerin Beatrice Hüffer aus Brücken-Hackpfüffel ihren Stand auf dem Platz. Nachdem sie schon auf den Märkten in Sangerhausen und Wallhausen präsent war, will sie nun auch regelmäßig auf dem Bauernmarkt in Kelbra ihre Ware anbieten. Die Besucher des Bauernmarktes schauten jedenfalls neugierig vorbei, nachdem sie sich mit Wurst und Käse, Fisch sowie Blumen- und Gemüsepflanzen versorgt hatten.

Treue Marktbesucher, wie Iris Kuhnhold und Tochter Rebecca, möchten die Markttage jedenfalls nicht mehr missen. Vor allem, weil die Mitglieder des Feuerwehrvereins Kelbra die Marktbesucher wieder mit Essen aus der Gulaschkanone und vom Grill versorgten.