Die Arbeiten an der Autobahn 38 zwischen den Anschlussstellen Heringen und Berga, die Ende Oktober enden sollten, werden um einen Monat verlängert.

Bauarbeiten an der A38 zwischen Berga und Heringen dauern länger

Heringen/Berga/MZ/FS - Autofahrer müssen sich auf der A 38 nahe der Landesgrenze von Thüringen zu Sachsen-Anhalt weiter auf Behinderungen einstellen. Die Arbeiten zwischen den Anschlussstellen Heringen und Berga, die Ende Oktober enden sollten, werden um einen Monat verlängert.

Das teilte Tino Möhring, Sprecher der Autobahn GmbH, mit. Fertigstellungstermin ist nun der 30. November dieses Jahres. Die Fahrbahn in Richtung Leipzig ist seit Mitte März aufgrund einer Deckensanierung gesperrt. Eine Schlechtwetterphase im Sommer habe die Arbeiten verzögert, so der Sprecher.

Der Verkehr wird über die Gegenfahrbahn an der Baustelle vorbeigeführt. In beiden Fahrtrichtungen steht je ein Fahrstreifen zur Verfügung. Die Anschlussstelle Heringen ist Richtung Leipzig aber gesperrt. Wer dort auffahren will, wird über die alte B 80 nach Berga umgeleitet.