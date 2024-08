Der Sommer ist bisher vor allem nass. Das spüren auch die Betreiber der Freibäder in der Sangerhäuser Region. Nur in einigen ist die Badesaison ganz gut gelaufen. Um Gäste anzulocken, sind in mehreren Bädern auch noch größere Veranstaltungen geplant.

Sangerhausen. - An diesem Montag geht für die Schülerinnen und Schüler in Sachsen-Anhalt die schönste Zeit des Jahres zu Ende. Nach sechs Wochen Sommerferien müssen sie wieder in die Schule. Damit dürfte die Hoch-Zeit in den Freibädern erst einmal vorbei sein, von denen in dieser Saison ohnehin nicht alle geöffnet haben. Im Sangerhäuser Stadtbad und in Wolfsberg gibt es Umbauarbeiten. Die MZ hat sich in den verbliebenen Bädern mal umgehört, wie die 2024er-Sommersaison bisher gelaufen ist.