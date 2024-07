In Riestedt bei Sangerhausen steht der bisher einzige Secret-Pack-Automat Sachsen-Anhalts. Die Kunden können dort Retouren-Päckchen mit unbekanntem Inhalt erwerben. Die MZ hat den Test gemacht: Was kann man aus dem Gerät holen?

Automat in Ortsteil von Sangerhausen lockt Schnäppchenjäger mit Überaschungspaketen an

Betreiber Christopher Baberowski an dem fast leeren Wundertüten-Automaten in Riestedt. Der Andrang ist so groß, dass er immer wieder aufgefüllt werden muss - insbesondere an den Wochenenden.

Riestedt/MZ. - Etwas unscheinbar und auf den ersten Blick fast zu übersehen, steht er in einem weißen Holzverschlag am Ende der Lindenallee in Riestedt. Doch ist der „Top-Secret-Pack-Automat“ seit einigen Wochen einer der Anziehungspunkte in dem Sangerhäuser Ortsteil. Teils von weither kommen Kunden in den 1.300-Einwohner-Ort vor den Toren von Sangerhausen, um Pakete mit unbekanntem Inhalt aus dem Automaten zu ziehen, immer in der Hoffnung, ein Schnäppchen zu machen.