Auto geht an Sangerhäuser Tankstelle in Flammen auf

Sangerhausen - Ein Pkw ist Mittwochmittag an der Aral-Tankstelle in der Erfurter Straße in Sangerhausen in Flammen aufgegangen. Nach MZ-Infomationen wollte der Fahrer des Wagens mit dem Auto gegen 12.15 Uhr zum Waschen in eine der dortigen Selbstwaschboxen fahren, als das Fahrzeug plötzlich Feuer fing. Der Autofahrer blieb unverletzt.

