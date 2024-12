In vielen Familien in der DDR war die Freude groß, wenn Pakete aus dem Westen bei ihnen eintrafen, gerade vor Weihnachten. Ein persönlicher Rückblick von Autor Frank Schedwill im Rahmen der MZ-Weihnachtsserie „Weihnachten in der DDR“.

Auch von Geheimdiensten kontrolliert: Was früher alles in den Westpaketen drin war

Sangerhausen/MZ. - Die erste, die sich freute, war unsere Katze. Kaum hatte ich das Westpaket von der Post geholt und in der Küche abgestellt, setzte sich „Fremdling“, die uns zugelaufen war und deshalb so hieß, auf den Karton. So, als wollte sie Besitzansprüche anmelden. Der Vierbeiner liebte Kartons über alles und die waren zu DDR-Zeiten bei weitem nicht so häufig anzutreffen wie heute.