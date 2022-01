Ärger über verfassungsfeindliche Graffitis in Sangerhausen

Sangerhausen/MZ - In Sangerhausen haben Unbekannte an mehrere Stellen mit roter Farbe Graffiti aufgesprüht. Zu erkennen ist jeweils eine Fahne, die mit einer nationalistischen Losung versehen ist, heißt es von der Polizei.

Verwendet worden ist dabei eine Schablone. Betroffen von den Schmierereien waren unter anderem die Bahnunterführung in der Kyselhäuser Straße in Sangerhausen und die Abstellbox für Einkaufswagen an einem Baumarkt. Entdeckt wurden die Taten am Montagabend. Ermittelt wird jetzt wegen Sachbeschädigung.