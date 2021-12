Anwohner verärgert über den Vandalismus am Storchenhaus in Oberröblingen

Unbekannte haben auf dem Gelände des sogenannten Storchenhauses in Oberröblingen ein Vogelhaus komplett zerstört und mehrere Baumstämme herumgeworfen.

Blick auf das zerstörte Vogelhaus am Sportplatz

Oberröblingen/MZ - Viele Oberröblinger schütteln nur mit dem Kopf: Vor wenigen Tagen wurde am Sportplatz des Sangerhäuser Ortsteils randaliert. Unbekannte haben auf dem Gelände des sogenannten Storchenhauses ein Vogelhaus komplett zerstört und mehrere Baumstämme herumgeworfen. Nicht nur Lothar Powrocznik und seine Frau Angela, die in der Nähe wohnen, ärgern sich.

„Es war ja nicht das erste Mal“, sagt der 70-Jährige. Er vermutet, dass Jugendliche hinter der Tat stecken. Der materielle Schaden sei zwar nicht sehr groß. Es mache aber doch eine ganze Menge Arbeit, alles wieder herzurichten. Einige Stunden gingen in seiner Werkstatt dafür schon drauf. Powrocznik hatte mit einigen Freunden vor Jahren das Gelände am Sportplatz hergerichtet und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Von einer überdachten Sitzecke aus können die Oberröblinger und ihre Gäste im Sommer die Störche bestaunen, die auf einem extra aufgestellten Mast seit dem Jahr 2017 wieder brüten und jedes Jahr dort ihre Küken großziehen.

Allein im vergangenen Jahr hatte das Storchenpaar drei Junge. Im Winter kann die Sitzecke genutzt werden, um Vögel zu beobachten, die in dem nun zerstörten Vogelhaus Futter gesucht haben. Powrocznik will das Häuschen nun so schnell wie möglich reparieren und wieder aufstellen. „Die Tiere können ja nichts für die Unvernunft der Menschen“, sagt der Rentner.