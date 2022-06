Anwohner in Riethnordhausen nach Erdfall in Sorge: Wie groß wird das Loch noch?

Riethnordhausen/MZ - Bange Blicke in Riethnordhausen: Einwohner des kleinen Wallhäuser Ortsteils und Vertreter der verschiedensten Behörden pilgerten am Montag zur Unglücksstelle in der Straße Platz. Auf dem dortigen Privatgrundstück mit der Nummer 46a von Herbert (70) und Gudrun Tettenborn (66) war am Freitagabend quasi aus heiterem Himmel eine Garage in einem Erdfall versunken.

