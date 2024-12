MZ-Serie - Die Ortschefs Annett Heinisch tritt als neue Ortsbürgermeisterin von Riestedt in große Fußstapfen

Weil niemand als Ortsbürgermeister in Riestedt kandidieren wollte, hat Annett Heinisch, die eigentlich nur in den Ortschaftsrat wollte, das Ehrenamt übernommen. Was ihr wichtig ist.