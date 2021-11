Anne Ziegner übernimmt die Leitung des Wohnzentrums in Wippra

Wippra/MZ - Stabwechsel nach 23 Jahren: Silke Zinke übergab jetzt die Leitung des Wohnzentrums in Wippra an Anne Ziegner. Zinke wechselte in die Geschäftsführung der Trägerwerk Soziale Dienste (TWSD) Gmbh Sachsen-Anhalt. Die Einrichtungsleitung der Flexiblen Ambulanten Familienhilfe im Landkreis Mansfeld-Südharz übernahm Anja Kümmel.

Dort im Wohnzentrum in Wippra in der Bottchenbachstraße, das vom TWSD betrieben wird, wird jungen Menschen ein Zuhause gegeben, die Unterstützung benötigen. Laut Eigenwerbung des TWSD wird den Jugendlichen pädagogische und therapeutische Hilfe angeboten, um den Alltag neu zu strukturieren. Die Jugendlichen werden auf niederschwellige Wohnformen vorbereitet und man hilft ihnen in Wippra dabei, Defizite im Bereich emotionaler, psychosozialer, kognitiver und körperlicher Entwicklung zu überwinden. Dazu bedient man sich therapeutischer Angebote wie Ergo- und Physiotherapie, Psychotherapie und, Kunsttherapie. Es gibt auch eine Reihe künstlerischer und kreativer Angebote in Wippra.