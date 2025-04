Für die Kommunen und den Landkreis Mansfeld-Südharz schlagen zwei Herzen in der Brust: Einerseits sind die Tariferhöhungen für die Beschäftigten positiv, andererseits haben sie Folgen für die Haushalte von Landkreis und den Kommunen. Wie schätzt man dort die Lage ein?

„An der Grenze“ - Welche Folgen hat die Tarifsteigerung für Kommunen in Mansfeld-Südharz?

Sangerhausen/MZ. - Gewiss schlagen in den Verwaltungen der Kommunen im Landkreis derzeit zwei Herzen in einer Brust. Denn für die Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes stehen mit dem Ergebnis der Tarifverhandlungen von Ver.di spürbare Gehaltserhöhungen und weitere Verbesserungen an.