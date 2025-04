In der Sangerhäuser Bahnhofstraße betreiben zwei junge Frauen seit kurzem ein besonderes Geschäft. Dort gibt es Retouren von großen Internetversendern wie Amazon oder Otto. Käufer können dort Schnäppchen machen.

Ganimete Könitz (l.) und Ariane Korbi betreiben gemeinsam „Gani's Secret Store“ in Sangerhausen. Auch sogenannte Mystery Packs gibt es dort.

Sangerhausen - „Ausverkauf. Alles muss raus – wegen Geschäftsaufgabe.“ Das war in der Vergangenheit immer wieder in den Schaufenstern in der Sangerhäuser Innenstadt zu lesen. Mehrere Traditionsgeschäfte gaben auf - unter anderem aus Altersgründen. Es gibt aber auch die gegenteilige Entwicklung.