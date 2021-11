Sangerhausen/MZ - Sieben Minderjährige sind am Dienstagvormittag beim Diebstahl von Tabakwaren in Sangerhausen ertappt worden. Überprüfungen ergaben, dass diese allesamt als vermisst gemeldet sind. Sie wurden an ihre Sorgeberechtigten im Bereich des Salzlandkreises übergeben, teilt die Polizei mit.