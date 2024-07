Allstedt/MZ. - Allstedts früherer Bürgermeister Jürgen Richter (CDU) hat im neu gewählten Stadtrat erwartungsgemäß die Leitung der CDU-Fraktion übernommen. Sie hat fünf Sitze und ist damit ebenso groß wie die Fraktion der Interessengemeinschaft (IG) Allstedt, die von Peter Banisch geführt wird. Richters Stellvertreterin an der Spitze der Fraktion ist Christin Beyer-Kögel, Banisch wird von Axel Mühlenberg vertreten.

Die vierköpfige Fraktion von SPD und FBM leitet Thomas Schlennstedt, sein Stellvertreter ist Karsten Peinhardt. Der dreiköpfigen AfD-Ratsfraktion sitzt Norbert Utz vor, im Verhinderungsfall wird er von Günther Neumann vertreten. In der zweiköpfigen Fraktion des Allstedter Bundes schließlich übernimmt Babett Mühlstädt die Führung. Kai Niemann, der im vorherigen Stadtrat der CDU-Fraktion angehörte, ist ihr Stellvertreter.

Gleich starke Stadtratsfraktionen in Allstedt: Los entscheidet über Zugriffsrecht

In der konstituierenden Sitzung haben die Fraktionen zudem die Vorsitzenden der beratenden Ausschüsse benannt. Welchen Ausschuss sie dafür wählen, ergibt sich aus dem Zugriffsrecht, das wiederum nach der erreichten Stimmenanzahl bei der Wahl berechnet wird.

Das erste Zugriffsrecht musste zwischen den gleich starken Fraktionen von CDU und IG Allstedt ausgelost werden. Der Stadtratsvorsitzende Hagen Böttger zog die CDU, die Jürgen Richter als Vorsitzenden des Finanzausschusses benannte. Dem Gremium werden außerdem Axel Mühlenberg, Karsten Peinhardt, Norbert Utz und Kai Dittmann angehören.

So sind die weiteren Ausschüsse im Allstedter Stadtrat besetzt

Mit dem zweiten Zugriffsrecht bestimmte die IG Allstedt Peter Banisch zum Vorsitzenden des Kultur- und Sportausschusses. Dem werden außerdem Christin Beyer-Kögel, Ute Heinek (SPD/ FBM), Norbert Utz und Babett Mühlstädt angehören.

Über das dritte Zugriffsrecht sicherte sich die SPD/FBM den Vorsitz im Bauausschuss für Thomas Schlennstedt. Weitere Mitglieder sind Dirk Opitz (CDU), Kevin Koch (IG Allstedt), Norbert Utz und Kai Dittmann.

Per viertem Zugriffsrecht sicherte sich die AfD für Norbert Utz den Vorsitz im Sozialausschuss, in dem außerdem Melanie Bendlin (CDU), Ute Heinek, Karola Eichentopf (IG Allstedt) und Babett Mühlstädt sitzen. Für den Umweltausschuss musste erneut das Los befragt werden – und erneut zog Böttger die CDU, die Jörg Kamprad als Vorsitzenden benannte. Er wird in dem Gremium mit Hagen Böttger (SPD/FBM), Andreas Voß (IG Allstedt), Nick Schunke (AfD) und Babett Mühlstädt arbeiten.

Bei Wahl des Vize-Verbandsvertreters: Bürgermeister holt große Mehrheit gegen den AfD-Vorschlag

Anders als in den beratenden Ausschüssen, in die jede Stadtratsfraktion jeweils ein Mitglied entsendet, ist der beschließende achtköpfige Haupt- und Vergabeausschuss nach Stimmenanteilen besetzt. Die CDU kann mit Jürgen Richter und Melanie Bendlin ebenso zwei Sitze beanspruchen wie SPD/FBM mit Thomas Schlennstedt und Hagen Böttger und die IG Allstedt mit Peter Banisch und Kevin Koch. Für die AfD sitzt Norbert Utz und für den Allstedter Bund Kai Dittmann in dem Gremium. Den Vorsitzenden wird der Hauptausschuss bei seiner ersten Sitzung am 5. August aus seiner Mitte heraus bestimmen.

Zum Allstedter Vertreter in den Unterhaltungsverbänden Helme, Untere Unstrut und Wipper-Weida wählte der Stadtrat einstimmig Jörg Kamprad. Bei der Wahl seines Stellvertreters setzte sich Bürgermeister Daniel Kirchner (parteilos) mit 16 zu drei Stimmen gegen Norbert Utz (AfD) durch.