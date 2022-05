Allstedt will wieder Lindenmarkt feiern

Beim 187. Allstedter Lindenmarkt im Jahr 2014 war an Corona noch nicht zu denken.

Allstedt/MZ - In diesem Jahr soll es endlich wieder klappen - Allstedt will seinen Lindenmarkt feiern. „Wir haben mit den Planungen angefangen“, sagt Bürgermeister Jürgen Richter (CDU).

In den vergangenen beiden Jahren ist der Markt, der immer am ersten Wochenende im Juli stattfindet, den jeweils gültigen Coronabeschränkungen zum Opfer gefallen. Jetzt aber ist man in Allstedt optimistisch, dass Anfang Juli endlich auch eine solch große Marktveranstaltung wieder stattfinden kann.

Planungen für das Programm haben begonnen

Die Planungen stecken allerdings noch ganz in den Anfängen. „Wir haben Kontakte geknüpft und bei verschiedenen Anbietern angefragt, ob sie bereit sind, in diesem Jahr mitzuziehen“, sagt Richter.

Mit zu den spannendsten Fragen beim Lindenmarkt gehört, wer beim Familiennnachmittag am Sonntag auf der Bühne zu erleben ist. In den vergangenen Jahren hatte Allstedt dabei meist auf bekannte Namen aus der DDR-Schlagerszene gesetzt und beispielsweise Wolfgang Ziegler, Frank Schöbel, Regina Thoss und Achim Mentzel engagiert.

Zuletzt sollte Gabalier-Double auftreten

Für dieses Jahr seien noch keine konkreten Namen im Spiel, sagt Richter. 2020, als man im März noch auf ein schnelles Ende der Pandemie hoffte und unter Vorbehalt Verträge mit Künstlern und Schaustellern abschloss, sollte ein Andreas-Gabalier-Double auftreten.

In den kommenden Wochen wird das Programm für den Lindenmarkt 2022 Gestalt annehmen. Üblicherweise stellt die Stadtverwaltung mehrere Varianten zusammen, die dann dem Stadtrat zur Auswahl vorgelegt werden.

Abschlussfeuerwerk ist Tradition

Klappt alles und im Sommer sind auch Jahrmärkte wieder erlaubt, dann könnte der insgesamt 193. Allstedter Lindenmarkt im dritten Anlauf über die Bühne gehen. Die Veranstaltung, die traditionell auf dem Gelände unter den Linden abgehalten wird, hat ihren geschichtlichen Ursprung in einem Viehmarkt.

Während am damaligen Stadtrand Tierhändler um den Zustand und Preis von Schweinen, Kühen und Pferden feilschten, waren daneben auch Stände mit Handelswaren sowie Speis und Trank aufgebaut. Über die Zeit verschwand dann der Viehmarkt und es blieb nur der Jahrmarkt übrig, der in Allstedt als ganzes Festwochenende begangen wird - mit einem großen Abschlussfeuerwerk am Montagabend.

Früher im Kollektiv über den Rummel

Zu DDR-Zeiten soll es in etlichen Betrieben sogar üblich gewesen sein, am Montag einen Brigadeausflug zu unternehmen und gemeinsam über den Lindenmarkt zu bummeln.

Vor den beiden coronabedingten Absagen war die traditionsreiche Veranstaltung nur während des ersten und zweiten Weltkriegs und in den ein, zwei unmittelbaren Nachkriegsjahren ausgefallen, weiß Helmut Kunert vom Heimatverein.

Ortswechsel wegen Bauarbeiten

Die Stadt indes unternimmt in diesem Jahr auch zu einem weiteren großen Ereignis im Allstedter Veranstaltungskalender erstmals wieder einen vorsichtigen Anlauf. Der Burgfrühling Ende März kann zwar wegen der laufenden Bauarbeiten nicht wie in den vergangenen Jahren üblich auf dem Gelände von Burg und Schloss Allstedt stattfinden. Man prüfe zurzeit aber die Möglichkeit, ihn ebenfalls auf dem Platz unter den Linden stattfinden zu lassen, sagt Jürgen Richter.

Das Mittelalterspektakel lockte ebenfalls regelmäßig zahlreiche Besucher nicht nur aus Allstedt, sondern aus der gesamten Umgebung an. Zum letzten Mal hat es 2019 stattgefunden.