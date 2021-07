Allstedt übt Kritik an der Datenbasis des geotechnischen Berichts

Allstedt/MZ - Der geotechnische Bericht, auf dessen Grundlage der Wasserverband Südharz sein Niederschlagswasserbeseitigungskonzept (NBK) erstellt hat, soll aktualisiert werden, wenn es neue Erkenntnisse über die tatsächliche Beschaffenheit des Untergrunds gibt. Diesen Antrag hat die Einheitsgemeinde Stadt Allstedt als Mitglied an die Verbandsversammlung gestellt. Am Freitag steht die Entscheidung darüber auf der Tagesordnung.

Die Geschäftsführung des Verbandes argumentiere, dass man zur Umsetzung des Vorschlags aus Allstedt kontinuierlich externe Büros beauftragen müsste, die den Bericht fortschreiben, informierte Bürgermeister Jürgen Richter (CDU) vorab im Hauptausschuss des Allstedter Stadtrats. Zudem müsste auch das NBK fortgeschrieben und immer wieder zur Genehmigung beim Landkreis eingereicht werden. Alles in allem würde das unverhältnismäßig hohe Kosten verursachen. All das sei aber auch gar nicht notwendig, meinten Richter und Ratsmitglied Peter Banisch (Linke), der Allstedt in der Verbandsversammlung vertritt.

Diskussion um die Datenbasis des geotechnischen Berichts

„Uns ging es lediglich darum, dass die Erkenntnisse aus laufenden Baumaßnahmen mit zur Beurteilung der Versickerungsfähigkeit herangezogen werden“, so Richter. „Die Datenbasis des geotechnischen Berichts ist relativ dünn und teilweise auch widersprüchlich“, meinte Banisch. So seien für die Erstellung des Berichts beispielsweise in ganz Allstedt nur an drei Grundwasser-Messstellen herangezogen worden. Jetzt wurde beispielsweise in der Kohlstraße für den Kanalbau geschachtet und es habe sich herausgestellt, dass der Boden dort sehr wohl versickerungsfähig ist.

„Die Erweiterung der Datenbasis kann im Rahmen der Baunachweisführung mit vertretbarem Aufwand erfolgen“, so Banisch. Ob der Boden als versickerungsfähig eingeschätzt wird kann für Grundstückeigentümer durchaus einen teuren Unterschied machen. Denn danach richtet sich im NBK die Entscheidung, ob für ihr Grundstück ein Regenwasserkanal gebaut werden muss oder nicht.