Allstedt feiert Fastnacht mitten im Hochsommer

Allstedt/MZ - Der Faschingsdienstag fällt in diesem Jahr in Allstedt ausnahmsweise in den Hochsommer. Zweimal musste der Allstedter Gesellenverein auf seine traditionelle Runde durch die Stadt verzichten. Jetzt wird der ausgefallene Umzug vom Februar kurzerhand im Juli nachgeholt. Am 9. treffen sich die Gesellen und ihre Mitstreiter am Haus am Schild. Von dort aus soll es dann mit dem Spielmannszug Ziegelrode und der Schalmeienkapelle Mönchpfiffel-Nikolausrieth rund zwei Stunden lang durch die Innenstadt gehen.

