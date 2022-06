Allstedt feiert am Kindertag Riesensause im Sommerbad

Allstedt/MZ - Ein Duft von gegrillten Würstchen und Popcorn lag am Mittwochnachmittag über dem Gelände des Allstedter Sommerbades. Die Stadt hatte alle Kinder an ihrem Ehrentag zu einer Riesenfete eingeladen - zum ersten Mal seit drei Jahren Coronapause. Eine letzte dicke Regenwolke verkrümelte sich rechtzeitig vor der Eröffnung, so dass das Allstedter Kinderfest bei strahlendem Sonnenschein ein glänzendes Comeback feiern konnte.