Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“: An diesen Stellen können die Geschenke in Sangerhausen und Umgebung abgegeben werden

Sangerhausen/MZ. - Ob die Südharz-Grundschule oder die Kindertagesstätte in Roßla, der Bergaer Kindergarten oder die Schmidt’sche Stiftung in Kelbra - überall packen jetzt Kinder und Eltern Päckchen für bedürftige Kinder in anderen Ländern. Denn die Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ ist für viele Menschen zu einer Herzensangelegenheit geworden. Vielleicht auch in Erinnerung daran, wie groß zu DDR-Zeiten die Freude übers „Westpaket“ zur Weihnachtszeit war?

Päckchen gehen hauptsächlich in Osteuropäische Länder

Wer die Aktion in diesem Jahr unterstützen möchte, sollte sich nun allerdings doch ein wenig sputen, denn die Abgabetermine stehen Mitte November bevor, wie Pfarrerin Mareike Blischke vom Pfarrbereich Kelbra sagt. „Wir sammeln die Päckchen zu den Martinsfeiern ein.“

Was sich anbietet, schließlich geht es dabei ja auch ums Teilen wie einst beim Heiligen Martin. Umzüge finden beispielsweise in Berga, Stolberg oder Kelbra am 8. November statt, am 10. November in Uftrungen, am 13. November in Thürungen und am 16. November in Sittendorf.

Außerdem können die Weihnachtskartons auch im „Haus des Dankens“ in Roßla oder in Sangerhausen bei der Evangelischen Kirchengemeinde St. Jacobi abgegeben werden.

Von dort aus werden sie nach Nordhausen transportiert, noch einmal angeschaut und auf eine weite Reise geschickt. Aus logistischen Gründen hauptsächlich in osteuropäische Länder, wie es auf der Internetseite von „Samaritan’s Purse“ heißt; die Hilfsorganisation mit Hauptsitz in den USA hat die Hilfsaktion 1993 gestartet.

›› Ausführliche Informationen unter www.die-samariter.org

So funktioniert die Aktion

Das Mitmachen funktioniert ganz einfach: Ein Schuhkarton wird mit weihnachtlichem Papier beklebt und mit einem Etikett versehen, je nachdem, ob das Päckchen für ein Mädchen oder einen Jungen und welche Altersgruppe gedacht ist.

Als Inhalt empfiehlt die Hilfsorganisation Kleidung, Kuscheltiere, Hygieneartikel, Spielzeug, originalverpackte Süßigkeiten, Schulmaterialien und gern auch einen persönlichen Gruß und ein Foto des Absenders. Gebrauchte Geschenke sind tabu, sie würden bei der obligatorischen Kontrolle aller Kartons entfernt. Deshalb sollen die Päckchen auch nur lose mit einem Gummiband verschlossen werden.

Wer keine Zeit oder Lust zum Päckchenpacken hat, kann die Aktion mit einer Geldspende unterstützen, bar oder online. Übrigens ist es sogar möglich, einen Weihnachtskarton online zu packen; das Team der Hilfsorganisation kümmert sich dann ums „echte“ Verpacken.