Adventszeit im Südharz: Fast täglich warten in Rottleberode Überraschungen auf Bürger und Gäste.

Adventstüren öffnen sich in Rottleberode - Was die Besucher erwartet

Symbolfoto - „Eine Adventszeit voller Überraschungen“ versprechen die Ausrichter, Familien und Vereine wollen Licht in die dunkle Jahreszeit bringen.

Rottleberode/MZ. - Pünktlich am 1. Dezember wird sich in Rottleberode das erste Adventskalendertürchen für Rottleberöder und Gäste öffnen. „Eine Adventszeit voller Überraschungen“ versprechen die Ausrichter, Familien und Vereine wollen Licht in die dunkle Jahreszeit bringen.