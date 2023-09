Wegen Instandsetzungsarbeiten wird die A 38 zwischen Berga und Heringen am Samstag gesperrt.

A 38 wird in Richtung Göttingen zwischen Berga und Heringen gesperrt

Sangerhausen/MZ - Am Samstag, 23. September, ist die A 38 in Richtung Göttingen zwischen Berga und Heringen in der Zeit von 6.30 Uhr bis 10 Uhr aufgrund von Instandsetzungsarbeiten gesperrt. Der Verkehr wird ab Berga über die alte B 80 nach Heringen geführt.