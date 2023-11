In Sangerhausen hat ein älterer Mann Passanten mit einem Kantholz bedroht, das er auch gegen die eintreffenden Polizeibeamten einsetzte.

67-Jähriger bedroht Frau und Baby in Sangerhausen und schlägt mit Kantholz auf Polizisten ein

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Sangerhausen/MZ. - Ein 67-jähriger Mann, der am Sonntag in der Sangerhäuser Innenstadt Passanten mit einem Kantholz bedroht haben soll, ist in eine psychiatrische Klinik eingewiesen worden.