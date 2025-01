6.000 Euro sammelten die Sternsingergruppen in Sangerhausen und in den Orten der Pfarr- bereiche Berga-Kelbra und Roßla. Mit dem Geld werden Projekte in 100 Ländern unterstützt.

Roßla/MZ. - „CMB 2025“ steht auf dem Band, das „Christus mansionem benedicat-Christus segne dieses Haus“ bedeutet. Auch in diesem Jahr waren Kinder und Erwachsene aus den katholischen und evangelischen Kirchengemeinden unterwegs.

Mit Stern und Krone besuchten sie als Heilige drei Könige, Caspar, Balthasar und Melchior, die Menschen und überbrachten die Segenswünsche für das Haus. „Wir unterstützen in unseren Pfarrbereichen Berga-Kelbra und Roßla schon seit vielen Jahren die Aktion Dreikönigssingen“, teilt Pfarrerin Mareike Blischke mit. „In diesem Jahr haben wir rund 2.000 Euro gesammelt.“ Dabei waren etwa 60 Mädchen und Jungen unterwegs.

Sternsinger-Aktion beginnt beim Turmblasen in Sangerhausen

Die Sternsinger-Aktion begann in diesem Jahr am 3. Januar beim Turmblasen in Sangerhausen. Da waren sieben Sternsinger-Kinder von uns dabei. Bei den Gottesdiensten zu Epiphanias, am 6. Januar, waren in Roßla und Rosperwenda jeweils zwei Sternsingerkinder aktiv.

Für die Sängerinnen und Sänger des Kinderchores, der sich regelmäßig unter der Leitung von Pfarrerin Blischke trifft, war das Sternsingen ein besonderer Höhepunkt zum Anfang des Jahres. Bis zu zwölf Kinder und Jugendliche zogen in Roßla zu den Häusern der Gemeindeglieder, die sich für das Sternsingen angemeldet hatten. Außerdem brachten sie den Segen in das Evangelische Alters-und Pflegeheim Marienstift in Roßla.

Auch die Senioren beim Rentnertreff wurden von den Sternsingern überrascht. „Dabei bekam der Kinderchor auch Unterstützung durch die Konfirmanden“, sagt Mareike Blischke. Acht Konfirmanden gestalteten am 10. Januar eine Sternsinger-Andacht in Kelbra.

20 Kinder des Evangelischen Kindergartens Schmidt'sche Stiftung brachten den Segen in das Kelbraer Rathaus. Die Gemeindepädagogin Birgit Reinicke ist zwar im Ruhestand, aber war zu dieser Aktion mit einigen Kindern in Bennungen, Questenberg, Wickeriode und Tilleda unterwegs.

Auch Pfadfinder unterwegs

So ist die Sternsingeraktion in den vergangenen Jahren zu einer ökumenischen Aktion geworden. „Die Spenden, die wir in unseren Pfarrbereichen sammeln, geben wir an das katholische Pfarramt Sankt Jutta in Sangerhausen, die das dann weiterleiten“, berichtet Pfarrerin Blischke.

Auch Sigrid Fohry war in diesem Jahr mit einigen Pfadfindern des Stammes sankt Jutta in Sangerhausen unterwegs. Dabei erhielten sie auch eine Einladung vom Rotary-Club Sangerhausen. Die Kindertagesstätte „Sankt Martin“ überbrachte traditionell den Segen für das Sangerhäuser Rathaus. „Insgesamt wurden rund 6.000 Euro an Spenden gesammelt“, freut sich Sigrid Fohry.

In diesem Jahr hatte die Sternsinger-Aktion die Stärkung von Kinderrechten weltweit zum Thema. „Erhebt Eure Stimme! Sternsingen für Kinderrechte“, lautete das Motto der 67. Aktion Dreikönigssingen. Die Spenden kommen Hilfsprojekten für Kinder in 100 Ländern der Welt zugute.