66-jähriger Südharzer räumt Taten unumwunden ein

Was dem Mann nun erwartet und wann das Urteil im Langericht fällt.

Halle/Südharz - In einem Prozess um Kinderpornos und Missbrauch von Schutzbefohlenen hat der Angeklagte am Montag im halleschen Landgericht reinen Tisch gemacht. Der 66-Jährige, der aus der Einheitsgemeinde Südharz stammt und bislang zu den Vorwürfen geschwiegen hatte, räumte die Taten ein, die ihm die Staatsanwaltschaft zur Last gelegt hat.