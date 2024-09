Nach einer Schlägerei am Bahnhof Roßla ermittelt die Bundespolizei unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung gegen einen 37-jährigen Deutschen. Da der Angreifer zuvor eine Geldstrafe nicht vollständig bezahlt hatte, wurde er in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Roßla - Nach einer Schlägerei am Bahnhof Roßla sitzt ein 37-Jähriger nun in Haft. Wie die Bundespolizei am Montagabend mitteilte, hatte der Mann bereits am vergangenen Samstag einen 64-jährigen Mitarbeiter der Deutschen Bahn attackiert. Der hatte den 37-Jährigen, der auf einem Geländer im Gefahrenbereich der Bahngleise saß, zuvor angesprochen und aufgefordert, den Platz zu verlassen.