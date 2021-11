22-Jähriger bei Angriff auf Spielplatz in Sangerhausen verletzt

Ein junger Mann ist in Sangerhausen verletzt worden.

Sangerhausen/MZ - Am Freitagabend ist ein 22-Jähriger auf einem Spielplatz in Sangerhausen durch unbekannte Täter angegriffen und verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, soll sich der Vorfall gegen 19 Uhr im Bereich Wohnsiedlung Karl-Liebknecht-Straße ereignet haben. Der 22-Jährige habe durch den Angriff Verletzungen im Gesicht erlitten, welche durch den Rettungsdienst behandelt wurden. Die Polizei ermittelt in dem Fall.