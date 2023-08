Vom Projektil eines Luftgewehres ist ein 18-Jähriger in Oberröblingen versehentlich getroffen worden.

18-Jähriger in Oberröblingen von Projektil getroffen

Oberröblingen/MZ - In Oberröblingen ist ein 18-Jähriger vom Projektil eines Luftdruckgewehres am Oberkörper getroffen worden. Der Schuss hatte sich versehentlich gelöst, als ein weiterer 18-jähriger Jugendlicher die Waffe nachladen wollte. Dem Getroffenen wurde das Diabolo in einer Klinik aus dem Körper entfernt, heißt es aus dem Polizeirevier.