Große Porträtserie 130 Allstedter wurden im Rahmen eines Projekts für den Kunstparcours zum Bauernkriegsjubiläum abgelichtet

Am Rand des Mohnkuchen-Weltrekords in Allstedt konnten sich Menschen aus Allstedt in einem Zelt von Matthias Ritzmann porträtieren lassen. Was nun mit den Fotografien geschieht.