11. Maikönigin wird gekürt

Rossla/MZ - In Roßla (Mansfeld-Südharz) soll in diesem Jahr nach zweijähriger Pause wieder das Maifest gefeiert werden. Zu den Höhepunkten des Festes wird die Krömnung der neuen, nunmehr 11. Maikönigin gehören, die die Nachfolge von Larissa I. antritt. „Sie übernimmt im Ehrenamt für zwei Jahre Repräsentationspflichten, tritt bei Festen und Veranstaltungen in der Region und darüber hinaus auf“, sagt Ortschefin Nadine Pein.

