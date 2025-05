Die Bauarbeiten am historischen Bahnhof in Kelbra werden teurer als geplant. Stadträte stimmen über Haushaltsposten ab.

Thomas Meyer und Tobias Draband (v.li.) bereiten die Putzarbeiten am Bahnhofsgebäude in kelbra vor.

Kelbra - Die Bauarbeiten am historischen Bahnhofsgebäude der Kyffhäuser-Kleinbahn in Kelbra gehen voran. In dieser Woche verlagern sich die handwerklichen Arbeiten wieder für die Passanten sichtbar in den Außenbereich. Mitarbeiter der Firma Dreinaht Bauunternehmen aus Oschersleben sind derzeit dabei, einen Unterputz aufzubringen. „Anschließend wird noch ein farbiger Putz aufgetragen“, sagt Mitarbeiter Tobias Draband.